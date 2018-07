Paulo Corrêa Júnior Elabora Emenda de R$ 150 Mil Para Infraestrutura

O deputado estadual Paulo Corrêa Júnior assinou emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil destinada a obras de infraestrutura para Catanduva. A informação foi repassada pelo presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari (Patriota), por meio da assessoria do Legislativo.

De acordo com texto enviado pela assessoria, Ari esteve em São Paulo na última quinta-feira, no gabinete do deputado estadual.

Ainda segundo a assessoria, depois da autorização da emenda o deputado falou sobre a felicidade em atender a reivindicação de Enfermeiro Ari e afirmou que está à disposição da cidade. “Eu tenho de agradecer a você Ari, a cidade de Catanduva, que desde pequeno eu ia para lá com meu avô e fui sempre bem recebido. Tenho grande prazer em atender o município, e parabéns a você Ari pela reivindicação e por sempre estar no nosso gabinete cobrando e hoje quem ganha é Catanduva”, disse o político do mesmo partido do presidente da Câmara.

O Chefe do Legislativo também aproveitou para agradecer. “Muito Obrigado, em nome de Catanduva, por tudo o que você tem feito por nós, principalmente nesse momento de extrema dificuldade.

As assinaturas foram realizadas num pacote de emendas do parlamentar. Outras cidades do Estado também poderão receber recursos.

Pelas redes sociais, o deputado listou alguns dos municípios contemplados, como Santos que teve emenda elaborada no valor de R$ 6 milhões. No total, conforme informa o deputado nas redes sociais, foram 31 emendas. “As Emendas Parlamentares são elementos importantes no orçamento das cidades e por isso que busquei atender ao máximo as solicitações”.

Karla Konda

Da Reportagem Local