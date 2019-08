Para Verificar Possibilidade de Ampliação, Vereadores Visitam Unidade de Saúde

Vereador Gaúcho busca conseguir antecipar recurso do duodécimo para reforma

Para verificar questões estruturais e a possibilidade de ampliação na Unidade de Saúde da Família Dr. Carlos Roberto Surian, no Nova Catanduva, vereadores visitaram o local. Antonio Altamir Ferreira, o Gaúcho, autor do requerimento que solicita a antecipação de R$ 1 milhão do duodécimo da Câmara para tornar o posto de saúde, unidade que atende 24 horas, Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, Wilson Aparecido Anastácio, Paraná e Mauricio Gouvea estiveram na unidade na manhã de quinta-feira.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Câmara, os parlamentares concluíram que o local possui condições de receber ampliação e de manter atendimentos 24 horas.

“Quando elaborei o requerimento, foi pensando em beneficiar a população do Nova Catanduva e dos bairros adjacentes. Como já é sabido por todos, o bairro carece de uma unidade ampla e com atendimento 24 horas. Hoje, a USF Dr. Carlos Roberto Surian, atende até às 17 horas, e caso algum munícipe precise de atendimento, ele precisa se deslocar até a UPA, que fica aproximadamente 13km de distância. Sabemos também, que a maioria dos moradores depende ainda dos ônibus, e isso dificulta ainda mais a logística, pois além de ser longe tem a questão dos horários”, afirma Gaúcho.

A reportagem de O Regional questionou a prefeitura sobre a viabilidade da implantação de atendimentos 24 horas na unidade de saúde do Nova Catanduva. Porém, não obteve respostas.

Entenda

O requerimento de autoria do vereador Gaúcho, que solicita ao presidente da Câmara a devolução de R$ 1 milhão do duodécimo para ser destinado a ampliação de unidade de saúde na região do Nova Catanduva foi aprovado pela maioria dos vereadores, 11 no total. A medida foi elogiada por todos os parlamentares, mas o presidente da Câmara e o vereador Amarildo Davoli e Enfermeiro Ari, questionaram a forma que deveria ser realizada essa destinação. “Esse requerimento é pertinente. Aquela região está faltando não só uma unidade 24 horas, falta até mesmo um hospital. Só que R$ 1 milhão para fazer uma unidade não é competência do legislativo e de ter uma verba carimbada para a prefeitura. Fica fácil depois todos quererem destinar recursos. Qualquer vereador pedir. Não é de prerrogativa do Legislativo. Entendo que esse requerimento deveria ser destinado a prefeita e ela encaminhar a solicitação”, disse Davoli.

“Primeiro lugar quero parabenizar o Gaúcho. Se cabe, se é competência da Câmara essa casa já fez com a ponte, foi de comum acordo. Essa casa devolveu dinheiro que favoreceu a cidade de Catanduva. Tem de fazer sim, é saúde. Desafoga o atendimento”, afirmou Ditinho Muleta.

Da Reportagem Local