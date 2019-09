Para Eliminar Vazamentos e Impedir Pombos, Prefeitura Contrata Empresa

Para eliminar possíveis vazamentos no telhado e impedir o acesso de pombos no Terminal Rodoviário João Caparroz, a prefeitura de Catanduva realizou a contratação de uma empresa que deve iniciar os trabalhos ainda nesta semana.

O extrato de contrato foi publicado ontem no Diário Oficial do Município, no valor de R$ 17 mil.

De acordo com a administração, em respostas a questionamentos de O Regional, o telhado não foi incluído na contratação de reforma do Terminal. “A Prefeitura de Catanduva esclarece que não houve nenhuma contratação para manutenção do telhado durante a reforma do Terminal Rodoviário João Caparroz. Foram contratados serviços de calha e, com funcionários próprios, a Prefeitura substituiu algumas telhas quebradas. Recentemente, conforme a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), constatou-se que essas melhorias feitas no telhado não foram suficientes para impedir o acesso de pombos e eliminar vazamentos, problemas esses que vêm interferindo inclusive na manutenção do forro, que acabou de ser colocado”, afirmou.

Ainda segundo a prefeitura, com o novo contrato, será feita limpeza para eliminar ninhos e toda a vedação para impedir a entrada das aves, reposição de capas, instalação de painéis de ventilação do forro, troca de parafusos e acessórios e, ainda, colocação de manta de impermeabilização.

O trabalho deverá ter início ainda esta semana, com duração prevista de 20 dias. Após a finalização, o forro será recolocado.

Há dois meses, o vereador Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, elaborou requerimento no qual questionava o Poder Executivo sobre ações para inibir que pombos se alojassem no Terminal Rodoviário João Caparroz.

No documento, o vereador cobra providências, já que o terminal foi todo reformado e ganhou forro, o que antes não tinha. “Apesar da instalação dos forros, ainda é possível ver muitos pombos no local e eles podem inclusive estragar o novo forro colocado. Por isso, questionei a prefeitura”, disse Ditinho.

A instalação de uma cobertura foi colocada exatamente por esse motivo, conforme informou a prefeitura durante o período de reforma da rodoviária.

As obras tiveram início em 2015, na época do então prefeito Geraldo Vinholi e a previsão era de que os serviços fossem finalizados em julho de 2016, o que não aconteceu. A licitação das melhorias é de 2014. Só até janeiro deste ano foram 13 aditivos. O investimento na obra foi de R$ 1.738.215,17.

Karla Konda

Editora Chefe