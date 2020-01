Para descentralização de Atendimento, Saúde Reforça Postos de Bairros

Para descentralização de atendimento de pessoas com suspeita de dengue, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou os trabalhos nos postos dos bairros e a orientação é de que os moradores procurem primeiramente a unidade de onde mora para, se preciso, ser direcionado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A medida valerá para desafogar a UPA nos horários em que os postos estão em funcionamento. Recentemente, muitos moradores reclamam sobre a quantidade de pessoas aguardando atendimento na UPA, boa parte deles com suspeita de dengue, apesar dos números confirmados serem pequenos.

O secretário de saúde, Ronaldo Gonçalves, em entrevista a rádio Vox FM falou sobre a medida e não negou a possibilidade de ser implantado um hospital da dengue, se a situação piorar.

Ainda segundo o secretário, as unidades de saúde dos bairros estão equipadas e preparadas para receber uma maior demanda de pacientes e também será feita triagem. Depois de acolhido, o paciente passa por consulta médica que determinará sua conduta diante da classificação de seu grupo para Dengue – A, B, C ou D. Na maioria dos casos, o paciente é hidratado com soro fisiológico, medicado para febre e dor no corpo e submetido a exame de sangue (hemograma de urgência).

Em casos considerados mais graves, o paciente será encaminhado à UPA.

Para agilizar o diagnóstico, a Secretaria Municipal de Saúde contratou serviços de laboratório local. O exame de sorologia, que confirmará se a pessoa teve dengue ou não, é colhido a partir do 6ª dia do início dos sintomas. As amostras de sangue são encaminhadas para análise e os resultados estão sendo atualizados semanalmente. “O que a gente percebe que tem causado o grande movimento na UPA são os acompanhamentos, um paciente vai três, quatro, cinco dias seguidos na UPA para fazer o acompanhamento. São casos que eventualmente conseguimos atender na atenção básica, então, definimos alguns fluxos de atendimento. Esses pacientes serão atendidos nas unidades de saúde. Por exemplo se temos 30 atendidos na UPA para acompanhamento, eles serão direcionados para postos, diluído aos 23 postos, são três pacientes para cada unidade”.

Gonçalves disse ainda que a pasta pode ampliar a estrutura para atender mais moradores de bairros com maior incidência e suspeita da doença.

A medida passou a valer nesta semana e, ontem, a reportagem de O Regional recebeu a reclamação de um morador do Pachá. Por meio de uma foto, ele nos mostrou a situação em que os pacientes eram atendidos na unidade do Giuseppe Spina. A foto não será publicada para preservar a imagem dos pacientes atendidos no momento. Mas mostra uma maca com um morador deitado e quatro outros sentados em cadeiras (estilo escritório) com o soro prescrito, todos muitos juntos e praticamente apoiados em uma mesa, que podemos supor ser a de um dos consultórios da unidade. “Temos estrutura para atender os pacientes e é possível ampliar essa estrutura, em unidades em que temos mais casos, conseguimos ampliar. Não estamos num momento em que é preciso montar um hospital de campanha, mas se for preciso faremos também”, disse o secretário.

Ao ser questionado sobre novas medidas para se combater a dengue, o secretário afirmou que o trabalho de campo, com as visitações, limpezas, foram intensificadas com os trabalhadores da Equipe de Combate ao Aedes e também os agentes comunitários. Na área de conscientização, a Saúde lançou o calendário de 2020, indicando todas as sextas-feiras como dia de controle da residência para evitar o acumulo de água e consequentemente focos do mosquito.

Afirmou ainda a realização de campanhas educacionais em escolas e empresas da cidade. Os dados de casos confirmados da doença ainda não foram atualizados. Tão pouco os notificados como suspeitos.

Karla Konda

Editora Chefe