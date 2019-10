Palácio da Educação Está Sem Bandeiras Há Mais de Um Ano

O prédio da Secretaria Municipal de Educação, Palácio da Educação, está sem bandeiras do município, estado e país, há pelo menos um ano. Em agosto de 2018, a reportagem de O Regional noticiou a compra e hasteamentos dos símbolos brasileiros e, naquela ocasião, o prédio da Educação, para receber as bandeiras, dependia de pintura e iluminação e, até hoje, ainda depende dessas obras, conforme a prefeitura.

Além do Palácio também esta sem bandeiras hasteadas, o prédio da Estação Cultura.

Permanecem com bandeiras, prédios como Prefeitura e a Câmara de Vereadores.

Em resposta a questionamentos de O Regional, a administração informou: “A Prefeitura de Catanduva mantém bandeiras nos mastros existentes no Paço Municipal, na Estação Cultura, na sede do Samu e no Estádio Silvio Salles, durante os jogos oficiais. O conjunto de bandeiras da Estação Cultura foi retirado esta semana (semana passada), pois a bandeira de Catanduva foi danificada pelos fortes ventos na segunda-feira. A reposição será feita na semana que vem. O Palácio da Educação segue sem bandeiras, devido à falta de iluminação adequada para esses símbolos oficiais, tendo em vista que o prédio exige ampla reforma em sua fachada e no sistema de iluminação”, consta.

Em outubro de 2017, O Regional já questionava a falta das bandeiras em prédios públicos.

Karla Konda

Editora Chefe