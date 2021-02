Pais e Proprietários de Escolas Particulares Realizam Carreata Contra Suspensão de Aulas

Diante da divulgação de novas medidas para o enfrentamento da Covid-19, com a suspensão das aulas presenciais em todas as redes – públicas e privada, ontem à tarde, pais e responsáveis de alunos e proprietários de escolas particulares realizaram uma carreata para cobrar mudança do entendimento da Secretaria Municipal de Educação e do Comitê Administrativo da Covid-19.

Os manifestantes entendem que as aulas presenciais cumprindo todas as medidas de segurança necessárias não ampliam a possibilidade de contágio da Covid-19.

O governo municipal espera suspender as aulas do dia 1º de março até o dia 15 do mesmo mês. Enquanto isso, os alunos terão as atividades escolares de forma remota.

De acordo com Vitor Mestieri, proprietário de uma escola particular infantil, a manifestação organizada por meio das redes sociais em um único dia surtiu o efeito esperado. Cerca de 50 carros participaram da carreata que percorreu as principais ruas de Catanduva. “Conseguimos mostrar que estamos indignados, que não vamos aceitar de cabeça baixa. Claro que iremos respeitar as decisões, mas vamos ser contrários ao fechamento das escolas. Temos de mostrar nossa indignação e foi isso que fizemos. Em torno de 50 carros, numa quinta-feira, é muita gente. Vamos conseguir bons frutos dessa manifestação”, disse.

Em nota a prefeitura informou que o grupo foi recebido pelas secretárias de Educação, Cláudia Cosmo e da Saúde, Cláudia Monteiro, a Dirigente Regional de Ensino, Luciana Bianchini, além dos vereadores Maurício Ferreira, Nelson Tozo e Alan Marçal. O médico diretor do Hospital Emílio Carlos, Jussemar Rios participaria da reunião, mas teve de se ausentar devido a compromissos. Na ocasião, foi abordado sobre o cenário epidemiológico, os Planos de Ação e Pedagógico das atividades escolares remotas e presenciais. “A comitiva ouviu as reivindicações e argumentos dos participantes. Diante do exposto, houve consenso em realizar uma nova reunião, marcada para amanhã (hoje), dia 26, com a presença do Prefeito Padre Osvaldo e do vice-prefeito Cláudio Romagnolli. Ambos estão em São Paulo hoje (ontem)”.

O decreto suspendendo as aulas presenciais ainda não foi publicado.

Karla Konda

Editora Chefe