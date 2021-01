Pagamento do Cartão Alimentação em Atraso Será Realizado Ainda Hoje

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e o presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais (SIMCAT), Roberto José de Souza, anunciaram a primeira etapa do pagamento do cartão alimentação.

No total, R$ 5.197.348,55 serão destinados aos funcionários que aguardam pelo recebimento dos valores desde 2015.

De acordo com o prefeito, hoje (29) será efetuado o pagamento da maior parte dos recursos R$ 3.699.683,27. A quantia será depositada diretamente na conta dos funcionários que estão na ativa. Aqueles que não se aposentaram e não tiveram faltas injustificadas, entre março de 2015 e maio de 2018, receberão em média, R$ 1.900. Os demais ganharão de forma proporcional.

Grande parte do valor total investido na regularização dos pagamentos em atraso (R$3.947.800,02) faz parte do duodécimo da Câmara Municipal, que foi devolvido no final de 2020, fruto de economia realizada pelo legislativo, presidido pelo vereador Luís Pereira, na ocasião. A diferença para o pagamento dos demais funcionários terá investimento de recursos próprios da atual administração e o cronograma prevê o pagamento a partir da semana que vem.

No total, 3.751 funcionários receberão os atrasados. Entre eles estão legionários mirins, trabalhadores inativos e demitidos, além de 2.148 profissionais que estão na ativa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local