Pagamento do Cartão Alimentação de 2015 Deve Ser Feito Após o dia 20

O pagamento dos valores referentes ao reajuste do cartão alimentação em 2015 deve ser realizado após o dia 20 de janeiro. A informação é do gestor de gabinete e secretário jurídico Fernando Martins de Sá.

De acordo com Sá, no momento, tem sido feito em apoio com o Recursos Humanos e Secretaria de Finanças, assim como a participação do Sindicato dos Municipiários de Catanduva, o cálculo atualizado da divida com os cerca de 2700 servidores.

A data estimada se refere ao período em que o Fórum está em recesso, assim que os trabalhos forem retornados, o Jurídico da Prefeitura deve comunicar à Justiça sobre a quitação deste débito, que também está inserido na Ação movida sobre o Dissídio de 2015, que já está em fase final, aguardando a decisão de como a Prefeitura efetuará esse pagamento.

“Não temos uma data precisa, porque temos a questão jurídica para resolver, mas temos a intenção de realmente depois do dia 20 fazer esse pagamento. Atualmente estamos fazendo a atualização monetária para ninguém perder. Será pago em folha de pagamento avulsa, para auxiliarmos o máximo os servidores neste sentido. O sindicato está ciente, está de acordo, acompanhou nossa tramitação, abrimos o diálogo com o sindicato, bem como a parte jurídica e que neste ponto, ganhamos tempo nesta questão. Estamos com caixa para fazer isso. Mas o atendimento aos servidores é o essencial e primordial para gente”.

Os valores giram em torno de R$ 5 milhões. “É uma ação que existe na Justiça, por isso, que estamos atrasados, porque está em recesso, neste meio tempo estamos aproveitando para os cálculos e estamos fazendo a parte organizacional e documental com o sindicato para que a gente possa estar com tudo liberado da parte burocrática, efetivar o pagamento. Não precisamos de lei, é mais procedimento burocrático a cumprir por conta do processo que existe”, afirmou.

