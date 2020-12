Padre Osvaldo Prepara Projeto Para Substituir Frente Cidadã

Finalizado no último dia 10, cerca de 200 pessoas tiveram o contrato encerrado do Programa Frente Cidadã, depois de recomendação do Ministério Público e apontamentos de irregularidades.

O prefeito eleito, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, em entrevista para O Regional afirmou que elabora um novo projeto em substituição do programa, visando, inclusive ampliar o número de vagas ofertadas.

No novo programa, que ainda não tem um nome apresentado, todos os critérios estabelecidos passarão, segundo padre Osvaldo pelo crivo do Ministério Público, para depois ser encaminhado ao Legislativo – isso no ano que vem.

“Novo programa está quase pronto. Vamos apresentar ao Ministério Público e tendo o aval do ministério, encaminharemos no próximo ano para passar pelo aval da Câmara. Queremos já no próximo ano, no primeiro mês, implantar esse novo projeto , criando mais vagas, dando possibilidades para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, especialmente para aquelas que estão nos grupos excluídos”, disse.

O prefeito eleito adiantou algumas possibilidades do programa, caso o projeto seja realmente colocado em prática. “Os critérios para contratar – egressos penitenciários, para aqueles que passem por casas de recuperação e estão bem e que precisam ser inseridos no mercado de trabalho, desempregados que precisam de uma oportunidade. Os participantes não poderão ter mais de um imóvel em seu nome, haverá limite de renda familiar”.

Padre Osvaldo reforçou ainda que os participantes do projeto poderão atuar em diversas frentes. “Vamos incluir várias outras ações, tanto de serviços gerais, tapa buracos, outras atividades para aqueles que se enquadrem para poder participar desse projeto social e que não tinham ainda espaço dentro do programa anterior, no próximo terão espaço”, garantiu.

Dentre os cursos de capacitação o prefeito eleito ressalta cursos de pedreiro, de encanador , podas de árvore, jardinagem, profissões que custa o menor tempo de aprendizado e uma facilidade maior de ser inserido no mercado. “Manicure, cabeleireira, corte e costura, são vários outros cursos que possibilitam a inserção no mercado de trabalho”, concluiu.

Karla Konda

Editora Chefe