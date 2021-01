Padre Osvaldo Pagará Cartão Alimentação dos Servidores Neste Mês

No primeiro dia útil do mandato, o prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) garantiu o pagamento do valor do cartão alimentação dos servidores públicos sobre o dissídio de 2015.

“Foi nos passado um saldo de certa forma positivo, mas temos de estar atentos aos desafios. Maior deles é vencer a política velha, dos interesses pessoais, temos de transformar a politica, o que ela é de fato em sua essência. Nossa preocupação é acertar o cartão e sabemos que o saldo da prefeitura é insuficiente para pagar o dissídio, mas ao longo desse ano é um compromisso, nos vamos buscar recursos, vamos buscar algum formato para pagar o dissidio de 2015, então são vários desafios”, disse o prefeito em entrevista para O Regional.

O prefeito deve utilizar o valor devolvido pelo então presidente da Câmara, Luís Pereira, no total de R$ 3,9 milhões, para pagar parte do débito sobre o cartão alimentação.

Cerca de 2700 servidores tem dinheiro a receber sobre o reajuste do cartão alimentação em 2015. O RH da prefeitura fará o levantamento do total a ser pago para cada funcionário, podendo essa dívida ser quitada ainda em janeiro ou parcelada em dois meses, segundo informação da prefeitura.

Karla Konda

Editora Chefe