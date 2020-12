Padre Osvaldo Faz Mudança no Quadro do Futuro Secretariado

O prefeito eleito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa fez mudança no quadro do futuro secretariado. Fernando Martins Sá, que estava anunciado como Secretário Jurídico, poderá ser nomeado como gestor de gabinete e auxiliará na Secretaria de Negócios Jurídicos.

Outra recondução de futura função foi o deslocamento da arquiteta Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches para o comando da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (STU). Maria Cristina tinha sido anunciada como secretária de Planejamento, que agora será possivelmente do servidor público Walter Agudo Romão. Ele tem 58 anos de idade, é engenheiro civil e trabalha há 25 anos na Prefeitura de Catanduva. Já foi chefe do Pátio de Serviços, além de diretor e secretário de Trânsito no município.

Nesta semana Padre Osvaldo e Claudio Romagnolli deram sequência nas visitas realizadas aos setores. Foram até a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec). Para autarquia ainda não foi anunciado quem será o superintendente.

Ônibus – Maria Cristina, que deverá assumir a STU, chegará com um abacaxi para descascar. Trata-se do transporte coletivo, que ontem, por exemplo, houve uma nova manifestação dos motoristas. O prefeito eleito foi até o Terminal Urbano conversar com os funcionários para manter os serviços prestados a população. Os motoristas reivindicam vale e pagamento de 13º salário. Ontem pela manhã a informação do prefeito eleito era de que parte do valor seria pago na mesma data (ontem) e o restante no início do mês que vem. Depois de conversas com o prefeito eleito, com vereador Mauricio Gouvea, trabalhadores retornaram ao trabalho.

Karla Konda

Editora Chefe