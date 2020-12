Padre Osvaldo Confirma Quarto Secretário: Richard Casal

Padre Osvaldo, prefeito eleito, confirma mais um secretário. Desta vez, Richard Casal, presidente do PDT em Catanduva. Jornalista, Casal vai ocupar a Secretaria de Administração. Ele acompanhou o prefeito eleito e o vice Claudio Romagnolli na reunião de transição sobre a pasta.

Em processo de transição, ambos estiveram reunidos com a prefeita Marta do Espírito Santo e a chefe de gabinete Daniela Arieta.

Segundo o novo secretário, a partir de 2021, foram repassadas diversas informações sobre a folha de pagamento dos servidores, os contratos da Prefeitura, as pendências e os resultados positivos da gestão atual.

“Saímos muito satisfeitos desta reunião, sabendo que iremos realizar uma administração conciliadora e somatória, com pessoas que desejam o bem e querem trabalhar em favor da nossa população”, relatou Padre Osvaldo.

“Quero agradecer a Deus e ao Padre Osvaldo pela confiança depositada. Sei que é uma grande responsabilidade a Secretaria de Administração. É um órgão que trabalha lado a lado com os funcionários e, a exemplo de Padre Osvaldo, quero adotar sua filosofia de vida, tratar a todos sem distinção, estar lado a lado com os servidores, ajudar no que for preciso”, afirmou.

O jornalista Richard Casal, 46 anos, já atuou em diversos órgãos de imprensa. Iniciou sua trajetória pública no movimento estudantil, sendo eleito presidente do Grêmio do Nicola Mastrocola e fundando a Força Estudantil Regional Ativa (FERA). Foi vice-presidente da Via Sacra da Fraternidade. Também foi eleito presidente do Clube Recreativo Higienópolis. Comandou o setor de imprensa da Federação dos Aposentados do Estado de São Paulo (FAPESP) e trabalhou por 12 anos em Brasília como coordenador do departamento de comunicação da Confederação Brasileira de Aposentados (COBAP). É ganhador do 1º Prêmio ABRAPP de Jornalismo.

Karla Konda

Editora Chefe