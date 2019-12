Pacote de Projetos é Rejeitado pelos Vereadores de Catanduva

Projetos que integravam o pacote de medidas de economia do governo municipal, pela quarta vez, foram rejeitados pela maioria dos vereadores de Catanduva. Uma sessão extraordinária foi convocada pela então prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes. A justificativa seria o pagamento para os servidores municipais do cartão alimentação do dissídio de 2015. A sessão extra foi realizada na noite de ontem. O prefeito Afonso Macchione Neto, que voltou ao cargo na ultima terça-feira, encaminhou ontem ofício ao Legislativo reafirmando o compromisso de pagar o cartão alimentação caso os projetos fossem aprovados.

Alguns dos parlamentares comentaram essa ligação entre a aprovação dos projetos e o pagamento dos benefícios aos funcionários públicos.

Em um dos projetos, o PL 78/2019,os pareceres das comissões foram pela rejeição. Foram nove votos favoráveis a rejeição da proposta e três votos contrários desaprovação.

Cidimar Porto, Aristides Jacinto Bruschi e Nilton Cândido votaram contrários a rejeição.

Vários vereadores discutiram as propostas. A situação do IPMC, alvo de dois projetos para o reparcelamento de dívidas, foi muito questionada.

O PL 79/2019 também teve os pareceres pela rejeição. Oito vereadores rejeitaram a proposta do Executivo. Quatro eram favoráveis ao projeto. Diferentemente da proposta anterior, Ivan Bernardi, nesse projeto votou contra a rejeição.

O PLC 39/2019, que tratava sobre a isenção de contas de água de prédios públicos relacionados a educação e assistência social, também teve o parecer sobre a rejeição.

Foram oito votos a favor da desaprovação da proposta e cinco favoráveis a aprovação.

Neste projeto, por ser Lei Complementar, teve a participação do presidente da Câmara, Luis Pereira.

Karla Konda

Editora Chefe