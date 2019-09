Orçamento de Catanduva Deve Ter R$ 19 Milhões a Menos em 2020

O orçamento municipal de 2020 deve ter R$ 19 milhões a menos, se comparado com a estimativa de receita deste ano. Enquanto a peça orçamentária de 2019 estimava R$ 402 milhões, para 2020, a Secretaria de Finanças projeta uma receita de R$ 383 milhões, na administração direta, ou seja, sem contar as autarquias municipais.

Ontem, a prefeitura realizou audiência pública para demonstrar as estimativas à população.

De acordo com a secretária de finanças, Solange Cristina Variani Fonseca, 2020 é um ano de poucas expectativas de investimentos e de recursos externos do Governo Federal e Estadual, principalmente por se tratar de ano eleitoral. “Realmente é uma situação difícil. Cobertor está mais curto. O ano que vem não temos expectativa de ajuda externa dos governos federal e estadual, e o que deixamos de receber do Fundeb, ou mesmo para assistência, não tem volta. Certamente não iremos receber. Então nós procuramos fazer um orçamento enxuto, para não exacerbar nos valores. Vai exigir sacrifcío de todos para que a gente consiga passar por ele, porque ele traz a particularidade de ser ano eleitoral, então consequentemente nos preparar para um ano muito cuidadoso, de dificuldades, com a colaboração de todos, eu conto com isso”, disse a secretária.

Com orçamento menor em 2020, os setores da cidade também receberão dotações menores. Com excessão da Saúde. É o caso da Educação, por exemplo. Em 2019 a previsão era de R$ 134 milhões. Para o ano que vem, a estimativa é de R$ 128,4 milhões. Obras receberá uma fatia de R$ 25,9 milhões, neste ano foram destinados R$ 28 mi. A administração mantém o mesmo valor de R$ 65 milhões. Saúde, a destinação prevista em 2019 era de R$ 89 milhões, para o ano que vem será de R$ 95,2 milhões.

A Cultura terá quase R$ 1 milhão a menos no orçamento e esportes R$ 200 mil, aproximadamente, a menos.

O Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva tem um acréscimo. Em 2019, a estimativa é de R$ 81 milhões e em 2020 passa a ser R$ 91 milhões.

A Câmara recebe R$ 13 milhões.

“Temos no orçamento R$3 milhões de destinamentos que é que nos sobra, porque o restante está comprometido. Prefeitura consegue somente pagar as contas e apenas isso. Não temos outras fontes de recursos. Não existe dinheiro novo”, afirmou a secretária.

A audiência pública é uma das etapas para a elaboração do projeto de lei orçamentário para o ano que vem. O texto deverá ser encaminhado a Câmara e tem de ser votado até novembro deste ano. Caso o projeto seja rejeitado, a prefeitura terá de utilizar a mesma estimativa de 2019.

Karla Konda

Editora Chefe