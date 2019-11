Onofre Faz Moção De Aplausos Para Sr. Adonias Cesário De Souza

O vereador Onofre Baraldi fez moção de congratulações, reconhecimento e aplausos para o Sr. Adonias Cesário de Souza, na moção Baraldi ressalta que o homenageado possui um curriculum invejável com várias atribuições destacando as qualidades e o cargo por onde trabalhou.

O vereador destaca a inteligência e determinação na qualidade de gerente, trabalhou em importantes unidades do Senac, também no Sindicato do Comércio Varejista, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, além de Diretor de Comunicação da Federação dos Aposentados do Estado de São Paulo.

No documento, ainda ressalta a disposição e o espirito de liderança, lembrando que há pouco tempo Sr. Adonias se elegeu como presidente da Velha Guarda de Catanduva e ao lado dos seus diretores desenvolve implacável trabalho, cujos resultados não se limitam aos aplausos dos associados e frequentadores do clube, mas de todos os segmentos da nossa sociedade, apuração que se efetivou através dos sucessos de públicos nos bailes que desenvolve eventos, reforma/pintura da sede, climatização do ambiente, aliados ao acolhimento impar que soma alegria, satisfação, bem estar, companheirismo, amor, carinho e presteza a todos.

Ao final do texto da moção de congratulações, reconhecimento e aplausos ao Sr. Adonias Cesário de Souza sendo extensivo a todos os membros da sua diretoria seja registrado o seu inteiro teor na Ata dos Trabalhos da presente Sessão Ordinária, bem como os homenageados sejam participados. A moção foi aprovada por unanimidade na última sessão de terça-feira (26).

Ariane Pio

Da Reportagem Local