Onofre Baraldi Solicita Que Seja Revisto O Uniforme Das Agentes Comunitárias

Na tarde de terça-feira, (05) o Primeiro Secretário do Legislativo Catanduvense, Onofre Baraldi, protocolou na Secretaria da Casa de Leis um requerimento endereçado à Prefeita Municipal, Marta do Espirito Santo, solicitando que determine ao Secretário de Saúde, Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior que reveja a distribuição dos chapéus, bem como a aquisição das botas para as Agentes Comunitárias de Saúde, e que num gesto de respeito à feminilidade preserve a dignidade dessas profissionais.

De acordo com Onofre Baraldi, os chapéus e as botas são masculinizados e constrangem as profissionais.

“As Agentes Comunitárias de Saúde acabaram de receber um chapéu de cor azul escuro, tipo Cowboy, envolvido com uma extensão de pano de alguns centímetros a partir de sua aba. Para piorar, a informação é de que elas em breve estarão recebendo uma botina, uniforme, mas não de qualidades femininas. O que estão fazendo com estas profissionais é um desrespeito à feminilidade. Elas estão se sentindo constrangidas em sair assim pelas ruas, com botas e chapéus masculinizados”.

O parlamentar acrescenta que aguarda por providências do Executivo a fim de que as Agentes Comunitárias consigam trabalhar sem se sentirem constrangidas.

