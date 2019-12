Onofre Baraldi Participa De Entrega De Certificados Do Curso De Libras No IFSP

Aconteceu na sexta feira, (29) o encerramento e entrega de Certificados aos alunos dos cursos de Língua Portuguesa para Surdos e de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, para ouvintes, oferecidos pelo Projeto para Surdos de Catanduva, o evento aconteceu no Instituto Federal, na ocasião o vereador Onofre Baraldi participou do evento. A solenidade contou também com a presença de familiares e amigos dos alunos concluintes dos cursos.

O encerramento teve apresentações de todas as turmas, onde também cada sala teve um representante que relatou a importância dessas aulas, tanto de português como de libras. Foi entregue os certificados de conclusão dos cursos para os alunos que cumpriram todos os requisitos obrigatórios e no fim.

Segundo os alunos do curso, três surdos entregaram uma lembrança em homenagem ao Diretor Oswaldo do Instituto Federal, ao vereador Onofre que, está buscando auxiliar nessa causa e instituiu o dia municipal do surdo, e para o Dr. Wagner, presidente da ARCOS, como realizador e incentivador que trouxe esse projeto para ser pensado e realizado, juntamente com a voluntária da ARCOS , Juliana Dias.

Juliana explica que o Dr. Wagner não pode estar presente por outro compromisso realizado pela ARCOS, sua homenagem foi recebida e posteriormente entregue em suas mãos pessoalmente por Juliana Rosa, uma das coordenadoras do Projeto.

Segundo o projeto de lei do vereador Onofre Baraldi, o dia do surdo que será no sempre no dia 24 de setembro, garanti um conjunto de direitos atribuindo ao Poder Público em suas Federal, Estadual e Municipal a responsabilidade de promover ações voltadas a promoção e inclusão das pessoas com deficiência dentro da sociedade. O objetivo da nova lei é dar maior visibilidade para toda a comunidade surda, provocar reflexões e usar o dia para desenvolver ações de incentivo à inclusão.

O Projeto para surdos de Catanduva é formado por um grupo de profissionais de várias áreas, incluindo tradutores/intérpretes de Libras, com a missão de disseminar a cultura Surda no município, por meio da promoção e realização de várias iniciativas, entre elas a oferta de cursos gratuitos, voltados às pessoas Surdas, familiares e comunidade em geral.

Ariane Pio

Da Reportagem Local