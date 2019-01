Ônibus Quebram, Tem Pane Seca e Empresa Afirma que Providências Serão Tomadas

Em terceiro dia de operação em Catanduva, usuários do transporte coletivo de alguns itinerários precisaram aguardar os contratempos registrados com ônibus. Falhas mecânicas e falta de óleo diesel para dar continuidade no itinerário foram registrados. Mesma situação foi vista no dia anterior. Até mesmo a Polícia Militar foi acionada para registro de ocorrência na última terça-feira.

Desta vez, os relatos de moradores foram em três locais. O primeiro na rua Manaus. O ônibus ficou parado entre a rua Brasil e Maranhão. O trânsito foi interditado e agentes de trânsito estiveram no local.

A segunda denúncia recebida foi de um dos circulares parados na rodovia Comendador Pedro Monteleone, rodovia da Laranja, no caminho para o bairro Nova Catanduva. E o terceiro foi de um dos veículos também encostado por suposta pane seca no terminal Rodoviário.

A reportagem de O Regional entrou em contato com a Prefeitura de Catanduva que afirmou ter realizado uma reunião com representantes da empresa Tambaú.

“A Prefeitura de Catanduva e a Tambaú reuniram-se nesta quarta-feira, terceiro dia de operação emergencial do transporte coletivo, para averiguar motivos para os problemas registrados. Redigiu-se uma ata e a empresa foi notificada. Segundo os representantes da empresa, uma série de contratempos acabou por tirar ônibus de circulação, mas providências foram tomadas para que a prestação de serviços se normalize. A Prefeitura segue monitorando o trabalho e tomará medidas necessárias em caso de irregularidades”.

A Tambaú, empresa de São Paulo, começou a gerenciar o transporte coletivo em Catanduva na última segunda-feira. A novidade foi apenas o aumento na passagem para R$ 4. Isso porque os ônibus e os funcionários foram ”absorvidos” da antiga detentora da concessão. A reportagem de O Regional visitou o Terminal Urbano no primeiro dia e ouviu a população que reclamou do aumento das passagens. O secretário municipal de trânsito Nilton Marto Vieira da Cruz explicou que por ser um contrato emergencial as condições foram mais favoráveis que o esperado.

Karla Konda

Da Reportagem local