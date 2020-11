“O Governo Não Fecha no Vermelho, o que Fica São As Dívidas do Dissídio”, Afirma Marta

“O governo não fecha o mandato no vermelho, o que fica, infelizmente, são as dívidas do dissídio de 2015”, afirmou a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, em entrevista concedida na tarde de ontem.

Segundo a prefeita, para esse final de mandato, os pagamentos dos funcionários serão realizados em dia, assim como 13º salário e os débitos com o Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC). “Fecha com o pagamento dos funcionários em dia, 13º em dia, IPMC, da minha gestão em dia, com parcelamento anterior, em seis meses, em dia”.

Dentre os valores deixados para o próximo prefeito, a dívida milionária do dissídio e também o cartão alimentação de 2015. “ O que fica de dídida, infelizmente, o dissidio de 2015, que não consegui, nem eu nem o prefeito Afonso conseguimos pagar. A Câmara pesou muito neste sentido e o cartão alimentação também vai ficar, são dívidas de 2015. E tenho certeza que o padre Osvaldo vai arrumar uma solução, de ver como parcelar, com a nova Câmara que vem, novos vereadores, acredito que esse problema será solucionado”.

“O governo não fecha no vermelho, graças a Deus. A equipe trabalhou bastante, foi uma gestão muito difícil, por causa da pandemia, um problema mundial, mas não vamos fechar no vermelho”, finalizou a prefeita.

Karla Konda

Editora Chefe