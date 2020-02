Número de Eleitores em Catanduva Aumenta 1,5% em Um Ano

O número de eleitores que devem ir às urnas neste ano aumentou 1,5% em um ano, de acordo com balanço do Tribunal Superior Eleitoral.

Catanduva tem até janeiro de 2020, 87.181 pessoas aptas para votação. No mesmo período do ano passado, o número era de 85.886.

A maioria do eleitorado da Cidade Feitiço é representada pelas mulheres. 52,8% de todos os votantes são do sexo feminino.

O perfil do eleitorado mostra ainda que Catanduva tem mais eleitores na faixa etária dos 45 a 59 anos (26,3%). Seguida pela faixa de 35 a 44 anos (20,7%).

E o aumento não é justificado pelo número de jovens que buscam pelo Título antes do período obrigatório. Isso porque reduziu o índice de meninos e meninas de 16 e 17 anos que tiraram o documento. Em janeiro de 2019 eram 80 eleitores de 16 anos. Neste ano, o número caiu para 51. Com 17 anos, em 2019 eram 413 jovens. Em 2020, 277.

Quando falamos nos eleitores acima dos 70 anos, a cidade possui 7.381 eleitores.

Quando analisado o número de eleitores por grau de instrução, 34,4% do eleitorado concluiu o Ensino médio. É a maior porcentagem. Catanduva tem ainda 2,2% dos eleitores que são considerados analfabetos e 19,3% que possuem o Ensino Superior Completo.

Karla Konda

Editora Chefe