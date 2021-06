Número de Declarações de Imposto de Renda em Catanduva Entregues Foram de 23 Mil

Dados da Delegacia da Receita Federal do Brasil, sobre as declarações entregues até do dia 27 de maio em Catanduva foram de 23.565, a estimativa até o dia 31 de maio, prazo final para a entrega da declaração é de 27.049 .

Quem estiver obrigado e não entregar no prazo, que é até as 23h59min59seg do dia 31 de maio, estará sujeito à multa mínima de R$165,74 e máxima de 20% do Imposto Devido.

Importante ressaltar que quem estiver obrigado e não entregar ficará com o CPF pendente de regularização.

Após a entrega é importante acompanhar o processamento da Declaração, para verificar se não esta retida na malha fiscal. As instruções para acompanhamento estão no site da Receita Federal. Procurar em MEU IMPOSTO DE RENDA e depois MALHA FISCAL.

Caso tenha pendências deverá, se possível, retificar a Declaração.

Importante ressaltar: Caso o contribuinte tenha restituição e a Declaração estiver retida na malha fiscal, não receberá a restituição até que regularize as pendências.

Veja link: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/malha-fiscal.

contribuinte deve avaliar os documentos que tem em mãos e tomar uma decisão, tendo em vista que os cruzamentos com os sistemas informatizados da Receita Federal começam a ser feitos imediatamente após a entrega da Declaração. Neste caso há risco da Declaração ficar retida na malha fiscal.

Deve avaliar também que, após o prazo final de entrega, a Declaração Retificadora não poderá alterar a opção da forma de tributação da Declaração Original ( deduções legais ou desconto simplificado).

O ideal é entregar dentro do prazo com todas as informações e valores corretos.

É importante, se possível, não deixar para o último dia, pois o contribuinte poderá ter algum problema em seu computador, por exemplo: pane, falta de energia…

Poderá haver também algum impedimento para a transmissão, por exemplo, se o número do CPF referente a uma despesa médica estiver incorreto, o Programa do Imposto de Renda vai acusar ERRO, o que impede a gravação da Declaração para a entrega para a Receita Federal. Assim sendo é importante não deixar para os últimos dias.

No site da Receita, clicar em MEU IMPOSTO DE RENDA, onde é encontrado inclusive o PERGUNTAS E RESPOSTAS -> são mais de 700 perguntas e respostas sobre o Imposto de Renda das Pessoas Físicas.

Veja link: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda.

Importante lembrar que quem for entregar a Declaração do Imposto de Renda no Modelo Completo poderá destinar até 3% do Imposto Devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente (FMDCA) e até mais 3% do Imposto Devido ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI). A destinação é efetuada através da ficha “Doações Diretamente na Declaração”.

O programa, após o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda, calcula os valores possíveis de serem destinados e emite os DARFs para pagamento na rede bancária até 31/05/2021.

Quem tem restituição também pode destinar, pois, neste caso, a restituição será aumentada na mesma importância do valor destinado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local