Novidade: Mais um Restaurante de Catanduva Realiza Instalação de Parklet

Lazer ao ar livre. Mais um restaurante de Catanduva realizou a instalação de um parklet. As plataformas instaladas como extensões temporárias de calçadas, formam uma minipraça, com direito a cadeiras, mesas e guarda-sóis.

A solicitação para a implantação do segundo parklet foi publicada no dia 26 de Janeiro, no Diário Oficial. O pedido foi deferido e o parklet foi instalado na Rua Ceará, área central da cidade.

O decreto autorizando a implantação do parklet em Catanduva foi assinado no dia 01 de Novembro de 2019 pela ex-prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes. Inspirado no modelo adotado na capital paulista, o projeto começou a ser elaborado no início de 2018.

O parklet tem o objetivo de ampliar o passeio público, com a implantação de bancos, floreiras, mesas, cadeiras ou aparelhos de exercícios físicos, e outros itens móveis, com intuito de proporcionar recreação.

A implantação de parklets pode ser feita por empresários e comerciantes, desde que atendam as solicitações que constam no decreto nº 7.691/19, publicado no Diário Oficial, inclusive com relação às instalações da plataforma que sustentará o mobiliário e outros materiais. O projeto arquitetônico deve ser apresentado à Prefeitura, que será responsável pelas autorizações e fiscalizações.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local