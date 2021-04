Nova Denúncia Sobre ‘Caso GASA’ é Encaminhada Para Autoridades

O Conselho Municipal de Saúde recebeu, na última sexta-feira (26), uma nova denúncia protocolada por um paciente do Ambulatório M.I. contendo queixas múltiplas em relação ao serviço oferecido pelo Programa Municipal IST/AIDS e pelo GASA. Nesta nova denúncia o paciente faz relato sobre o atendimento que deixou muito a desejar. “O M.I. não possui um atendimento humanizado por parte da maioria dos funcionários (incluindo as recepcionistas e a psicóloga Helena, que é com quem geralmente temos os primeiros contatos após recebermos um resultado de teste reagente de HIV e que, a mesma é vista pelos outros funcionários do Ambulatório M.I. como uma coordenadora/chefe – de quem eles recebem ordens e a quem eles se reportam).”

Outro ponto que o denunciante destaca é a farmácia do Programa Municipal IST/AIDS. “A dificuldade na retirada de medicamentos tem sido constante para mim desde meados de 2020, quando a farmácia do Programa Municipal IST/AIDS ainda funcionava nas dependências do Hospital Emílio Carlos. Os fatos são: (1) apesar de já ter sido informado pelas recepcionistas que o horário de expediente do farmacêutico é das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira, por diversas vezes, cheguei ao Ambulatório M.I. por volta de pouco mais de meio dia e a farmácia já se encontrava fechada. (2) certa vez fui informado também pelas recepcionistas que todos os primeiros dias úteis do mês a farmácia não abre para atendimento aos pacientes, não tendo sido informado o motivo desta prática. E, (3) no período da tarde, após o meio dia, a farmácia não funciona. Não há farmacêutico para atender os pacientes que só podem comparecer ao Ambulatório M.I. no período da tarde, ficando os mesmos desassistidos caso tenham apenas este horário para retirar seus medicamentos.”

O texto com cinco páginas segue falando sobre comentários racistas, preconceituosos e antiéticos por parte de recepcionistas, enfermeiras e técnicas em relação aos pacientes. Entramos em contato com Carlos José Dezuani Júnior, presidente do Conselho Municipal de Saúde do Município de Catanduva; para saber como eles estão acompanhando o caso, em resposta Dezuani. “Com relação às denuncias recebidas, na primeira denúncia que foi feita pela funcionária do GASA havia infrações administrativas e ao nosso entender é uma questão criminal por isso encaminhamos para Ministério Público e Secretaria de Saúde, e as denúncias estão vindo assinadas, com a chegada dessa nova denúncia nomeie uma comissão especial interna no Conselho Municipal de Saúde para acompanhar essas investigações, detalhe nós do Conselho não temos o poder de investigação, mas fiscalização e participação. Nesta segunda denúncia achamos por bem ouvir as pessoas antes de encaminhá-las para dar continuidade se checava as informações. Foram ouvidas as pessoas informadas nessa denúncia que eram funcionários do GASA e também um funcionário da prefeitura ou servidor foi dado a mesma oportunidade de ouvirmos a diretoria do GASA, porém essas pessoas na compareceram, a comissão encerrou as oitivas que haviam sido promovidas dentro do conselho e as encaminham para o Ministério Público e para Secretaria de Saúde e agora com abertura da CEI vamos fazer o envio dessa documentação que o conselho apurou até o momento para devidas providencias”.

Dezuani ainda relata que foi enviada uma informação de uma reunião interna do GASA realizada na segunda-feira (29), ele explicou que o conselho tem a mesma postura e dinâmica de encaminhar as autoridades, lembrando que o GASA é uma entidade privada embora seja prestadora de serviços da municipalidade, mas se tratando de uma reunião o Conselho entende que é somente uma reunião administrativa não tendo nenhum tipo de ingerência. Procuramos também a Secretaria de Saúde que respondeu que foi encaminhada toda denúncia sobre esse contexto ao departamento jurídico que vai analisar a apuração dos fatos para futuramente emitir um parecer.

Ariane Pio

Da Reportagem Local