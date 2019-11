Notas de Candidatos dos Processos Seletivos da Prefeitura São Divulgadas

As notas dos processos seletivos com vagas para as áreas de Educação e Saúde foram divulgadas pela Prefeitura de Catanduva. A relação completa consta na edição nº .1431 da Imprensa Oficial do Município, publicada nesta quinta-feira, dia 7.

Na Educação, a seleção foi feita para vagas de berçarista, recreacionista, professor I e II e professor de educação especial para atuar na rede municipal de ensino.

O candidato aprovado será contratado sob o regime celetista, com valor de hora/aula que varia de R$ 14,44 a R$ 18,82, além de vale-alimentação. O contrato será de seis meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

As provas também contemplaram a atuação de monitor de transporte escolar. Os aprovados receberão salário mínimo vigente (atualmente de R$ 954), com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Na Saúde, o processo seletivo foi feito para cadastro reserva de Agente Comunitário de Saúde nas 18 unidades dos bairros Alpino, Bom Pastor, Del Rey, Euclides, Flamingo, Gabriel Hernandez, Gavioli, Imperial, Lunardelli, Monte Líbano, Nosso Teto, Nova Catanduva, Pachá, Pedro Nechar, Santa Rosa, Santo Antônio, Solo Sagrado e Theodoro. Convocado, o profissional trabalhará em jornada de 40 horas semanais, com salário de R$ 1.250.

Quem discordar da nota divulgada poderá entrar com pedido de recurso até segunda-feira, dia 11, na Central de Atendimento da Prefeitura, das 9 às 16 horas. As provas foram aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Administração de Municípios (Ibam), no dia 27 de outubro, com 30 questões de múltipla escolha.

Da Reportagem Local