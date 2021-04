Nomeados Novos Nomes Para Conselho do FUNDEB em Catanduva

Foi publicado no Diário Oficial de segunda-feira (29), a nomeação dos novos nomes para Conselho do FUNDEB no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal nº 6.131, de 26 de março de 2021, que reestrutura o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, nos termos da Leu Federal 14.113.

Nomearam pelo período de 31 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2022, para comporem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, os seguintes membros: Representantes do Poder Executivo Municipal: Titulares, Representantes dos professores das escolas públicas municipais, Representantes dos diretores das escolas públicas municipais. Representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais. Representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais. Representantes dos estudantes da Educação Básica Pública. Representantes do Conselho Municipal de Educação, Representantes do Conselho Tutelar, Representantes de organizações da sociedade civil.

Foram nomeados, pelo período de 31 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2022, para comporem a Diretoria Executiva do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, os seguintes membros: Presidente: Luciano Marcos da Silva, Vice-Presidente: Pedro Fernandes da Silva Neto, Primeira-Secretária: Claudete Alves Domingos, Segunda-Secretária: Juliana Lima Vinha.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Substituto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que vigorou de 1997 a 2006, o Fundeb está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020.

É um importante compromisso da União com a educação básica, na medida em que aumenta em dez vezes o volume anual dos recursos federais. Além disso, materializa a visão sistêmica da educação, pois financia todas as etapas da educação básica e reserva recursos para os programas direcionados a jovens e adultos.

A estratégia é distribuir os recursos pelo país, levando em consideração o desenvolvimento social e econômico das regiões — a complementação do dinheiro aplicado pela União é direcionada às regiões nas quais o investimento por aluno seja inferior ao valor mínimo fixado para cada ano. Ou seja, o Fundeb tem como principal objetivo promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação.

A destinação dos investimentos é feita de acordo com o número de alunos da educação básica, com base em dados do censo escolar do ano anterior. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do programa são feitos em escalas federal, estadual e municipal por conselhos criados especificamente para esse fim. O Ministério da Educação promove a capacitação dos integrantes dos conselhos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local