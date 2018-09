‘Neste Sistema Atual, Nunca Teremos Um País de Primeiro Mundo’, diz Príncipe

“Nesse sistema atual, nunca teremos um país de primeiro mundo”, afirmou o príncipe Luiz Phillipe de Orleans e Bragança que esteve ontem em Catanduva para evento político. Bragança é candidato a deputado federal pelo PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, ativista, cientista político e empresário brasileiro, descendente dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. É um dos líderes e co-fundador do movimento liberal Acorda Brasil, que foi favorável ao impeachment de Dilma Rousseff.

“Estamos reféns de um padrão internacional de país pobre e não desenvolvido. No nosso sistema atual nunca seremos um país de primeiro mundo. Nunca fomos educados num contexto liberal. No contexto socialista é tudo coletivo, não existe uma consciência individual. Para começar a mudar tudo isso que vivemos é preciso uma série de medidas, mas para perenizar precisamos de uma nova constituição”, disse.

Referendo. “Temos de incluir um referendo automático para toda vez que criar um imposto ou aumentar algum ou aumentar o próprio salário dos políticos, a população possa decidir”.

Voto distrital. “Pra que tudo comece a funcionar, precisamos ter transparência tributária e voto distrital. Você tem a representatividade descentralizada e a sociedade começa a cobrar de forma efetiva aqueles que ela elegeu. Hoje em dia é uma sopa de letras, não sabemos para onde vai o dinheiro do IPVA, ICMS, IPTU. Os governos usam da forma que eles querem. A única coisa que sabemos é que existem porcentagens para cada área específica”.

Projetos sociais. “Os projetos sociais precisam ter início, meio e fim. Isso mesmo, fim. Porque os projetos sociais foram criados para ajudar aqueles que precisam, mas é preciso fazer com que essas mesmas pessoas uma hora não precisem mais”.

Luiz Phillipe Orleans Bragança percorreu ainda outras cidades da região em campanha, depois de sua passagem por Catanduva.

Karla Konda

Da Reportagem local