Nelson Tozo Solicita Informações Sobre Gastos Publicitários da Autarquia SAEC

O vereador Nelson Tozo (PDT) está solicitando à Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) informações sobre gastos com publicidade da autarquia. O parlamentar requer informações sobre os valores gastos com publicidade entre janeiro e dezembro de 2020, assim como os valores gastos entre janeiro e março de 2021.

“É necessário saber quais as empresas beneficiadas e qual foi à ação de publicidade e o respectivo valor pago por cada ação nos anos de 2020 e 2021 e se há algum contrato vigente firmado com a autarquia”, questiona o parlamentar.

Ainda na propositura, Tozo requer todas as cópias das notas fiscais empenhadas e pagas referentes a veiculação de peças publicitárias de janeiro a dezembro de 2020 e de janeiro a março de 2021.

“OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME BRIEFING – Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva – Contratada: ODYN COMUNICAÇÃO EIRELI – Aditar o prazo do contrato em mais 12 (doze) meses, renovando assim o contrato no valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) para os próximos 12 (doze) meses com vigência a partir do dia 01/04/2021 conforme processo administrativo n°444/2021 – Renato Centurion Stuchi – Superintendente Interino”. Segundo Diário Oficial houve um aditamento de contrato com a empresa, numa reunião onde a Saec explica que o valor para se gastar com publicidade ate o valor de contrato, ainda informaram que está previsto gastar R$ 100 mil neste ano com publicidades da Saec.

Ariane Pio

