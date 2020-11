“Não adianta Ficar de Braços Cruzados e Depois Postar Frases em Redes Sociais”, Diz

“Vamos pensar no global. Não adianta ficar de braços cruzados e depois postar frases em redes sociais. É o destino da nossa cidade. Atitudes que serão tomadas durante quatro anos”, afirma a presidente do Legião Mirim, Mônica Munhoz em entrevista para VOX FM e Jornal O Regional falando sobre a importância do Debate e de conhecer as propostas dos candidatos.

Mônica ressalta ainda que a Legião Mirim é uma instituição que existe desde 1962 e coloca jovens no mercado de trabalho, tem como sua principal parceria a Prefeitura de Catanduva há anos.

“A Legião Mirim tem uma parceria importante, nossa maior parceira, jovens que ficam na recepção, levando documentação, e é muito importante sabermos que essa parceria será continuada, já que nossos jovens ao terminarem o curso, conseguem o emprego pela experiência que adquiriram no Jovem Aprendiz”, afirmou.

A presidente da instituição complementa: “Temos saber em quem estamos votando, a importância que ele (candidato) dá para aquele segmento que acreditamos ser vital para o desenvolvimento da cidade, que possamos ter segurança, estabilidade”.

Para Mônica uma das áreas que é preciso maior atenção do Poder Público é a educação.

“Esperamos que se voltem muito para educação, cuide melhor das nossas crianças, nossas crianças em avaliações globais não são bem avaliadas. Precisamos saber o que a prefeitura vai fazer, qual o projeto de cada um para sanar os problemas educacionais e precisamente nesse período que vivemos. Onde estão as crianças que estavam nas creches, sendo cuidadas por quem, se os pais precisam trabalhar? Catanduva não oferece opções de lazer para os jovens, de esportes, eles ficam fechados em festas privadas, onde não há controle de bebidas de drogas”.

Karla Konda

Ariane Pio