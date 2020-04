Na Contramão do Estado, Catanduva Tem Refeições ‘Sobrando’

Na contramão do que é visto em restaurantes do programa estadual Bom Prato, onde filas e mais filas de pessoas a procura por refeição mais barata são registradas, em Catanduva sobra refeições por dia. Isso porque, segundo a administração, o número de atendidos no Restaurante Popular Francisco Almendros reduziu mais que a metade. Desde a semana passada, o sistema de atendimento a população foi mudado como forma de prevenção ao coronavírus. Em vez de o consumidor comprar pelo prato feito e comer no local, agora, ele recebe um marmitex.

A quarentena na qual estipulou o fechamento de todo o comércio da cidade seria a responsável pela queda no número de refeições servidas. Tradicionalmente, o restaurante atende em torno de 280 pessoas no horário do almoço. Agora, o número é de até 130 por dia.

O programa, coordenado pela Secretaria de Assistência Social, atende a qualquer cidadão da cidade, porém, conforme a prefeitura, maior parte do público é de idosos.

A reportagem de O Regional questionou a administração sobre a possibilidade de aumentar o número de refeições, durante o período de pandemia do novo coronavírus.

Com baixa procura, a administração pretende continuar com o mesmo cronograma de refeições.

As marmitex do restaurante popular custam R$ 1,99.

Há seis meses houve a renovação do contrato com a empresa Nascente Refeições Coletivas Ltda-ME, de São Paulo. O valor pago para a empresa é de R$ 522,7 mil.

Karla Konda

Editora Chefe

