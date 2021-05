Municípios Brasileiros Têm Até 30 de Maio Para se Candidatar ao Título de Cidade Criativa

Os municípios poderão participar das ‘Cidades Criativas’ e pleitear o título em uma das sete categorias disponíveis: arte e artesanato; design; cinema; gastronomia; literatura; artes – comunicação e mídia; e música.

As cidades brasileiras interessadas em integrar o seleto grupo da Rede de Cidades Criativas da Unesco terão até o dia 30 de maio para submeter sua inscrição na pré-seleção para endosso da Comissão Nacional – da qual o Ministério do Turismo faz parte -, responsável pelo envio dos candidatos à sede do organismo internacional em Paris após endosso do Itamaraty. Os gestores deverão preencher o formulário de candidatura, indicar uma pessoa de contato e um grupo gerenciador composto por três ou quatro representantes dos setores público, privado e civil da sociedade. Eles poderão desenvolver as iniciativas das Cidades Criativas em sua cidade, com um esboço de plano de ação por quatro anos. Essas propostas deverão ser encaminhadas ao e-mail comissao.unesco@itamaraty.gov.br até o dia 30 de maio de 2021. Todas as candidaturas endossadas pelo governo brasileiro devem estar acompanhadas de carta oficial do prefeito da cidade.

A Unesco estabeleceu limitação de apenas duas candidaturas por país, concorrentes em duas especialidades distintas. Para serem admitidas à Rede, as candidatas deverão submeter-se a processo de avaliação por parte de peritos dos setores de cultura e indústria criativa, no âmbito da Unesco, com ênfase na área de especialização escolhida. As cidades candidatas deverão reconhecer a importância do desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo e comprometer-se a promover o papel da cultura e da criatividade na implementação da Agenda 2030.

O organismo internacional aplica critérios de equilíbrio regional e temático na seleção das cidades, de modo a privilegiar áreas geográficas e especialidades criativas com menor representação na rede. No próximo ciclo de candidaturas, as áreas geográficas consideradas prioritárias são a África e os países árabes, enquanto as especialidades criativas menos representadas são o cinema e as artes – comunicação e mídia.

CIDADES CRIATIVAS – A Rede de Cidades Criativas da Unesco tem por objetivo favorecer a cooperação entre cidades que consideram a criatividade como um fator estratégico para o desenvolvimento sustentável, em seus aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. As cidades que aderem à Rede comprometem-se a compartilhar boas práticas e a desenvolver parcerias para promover as indústrias da cultura e da criatividade no âmbito de seus planos de desenvolvimento urbano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local