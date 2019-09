Município Aplicou R$ 38 Milhões em Saúde de Janeiro a Agosto

Catanduva aplicou nos oito primeiros meses de 2019, R$ 38 milhões em saúde. É o que foi apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, em audiência pública realizada na noite de ontem. Esse valor corresponde a 21% do orçamento do município. O mínimo constitucional de investimentos em saúde é de 15%.

O secretário Ronaldo Carlos Gonçalves Junior apresentou os dados do quadrimestre – de maio a agosto a vereadores e dois moradores de Catanduva que estiveram presentes na audiência.

“Se for considerar o mínimo constitucional, de 15%, durante o ano deveríamos aplicar R$ 39 milhões, portanto, já cumprimos o mínimo constitucional. De fato, se aplicássemos apenas o que estaria previsto, teria de reduzir serviços. É uma situação que preocupa muito, a saúde cada vez mais tem sido custeada pelos municípios”, afirma o secretário.

Ainda segundo o representante da pasta, 65% de todas as despesas com saúde no município são custeadas pela administração.

O secretário também explicou sobre o novo modelo implantado – o Acesso Avançado. “O acesso avançado é um modelo de atendimento que está em funcionamento e consiste em uma inversão tradicional da agenda. Atende em até 48 horas o paciente. Reservamos aquelas consultas agendadas apenas para acompanhamento de pacientes crônicos. Inicialmente foi institutido nas unidades de agendas mais extensas, que moradores aguardavam por mais de 20 dias para consulta e estamos ampliando para as demais unidades”.

A resolubilidade na atenção básica também foi apresentada. “Na verdade é preconizado que atenção básica resolva até 80%. Nós atingimos 86% e sempre buscamos ampliar esse percentual, mas a atenção especializada é necessária”.

Sobre filas de espera, o secretário afirmou: “Temos filas na média e alta complexidades. Quase que a totalidade é um serviço oferecido pelo Estado, porém, infelizmente, o recurso é limitado e isso gera as filas. Dentre as maiores filas estão as cirurgias e ortopedia”.

