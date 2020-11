Munícipes de Outras Cidades da Região de Catanduva Falam Sobre o Debate

O debate realizado na segunda-feira (09) pela Vox FM e O Regional trouxe um peso muito importante para cidade e as pessoas de Catanduva. Mas também foi assistido pelos munícipes de outras cidades vizinhas.

A cidade é um polo de visitação e de negócios das cidades próximas e com isso muitas pessoas estavam de olho para conhecer as propostas dos candidatos, daquele que pode ser eleito no dia 15 de novembro e com isso impulsionar a economia de Catanduva refletindo nessas pequenas cidades.

A internauta Vanilde Aparecida, de Itajobi relatou que acompanhou pelas redes sociais e presenciou que os candidatos não têm ideias novas e sugestões com soluções para problemas que existem há tanto tempo na cidade de Catanduva.

“Acredito que como somos de cidades que dependem de Catanduva para atender necessidades maiores e também como sou empresária, quero saber do futuro da cidade pois tenho muitos negócios em Catanduva e isso pode refletir na minha empresa e assim na minha vida”.

Outro relato de um internauta de Pindorama foi que ele sentiu que os candidatos não apresentam propostas inovadoras com convicção do que as que divulgaram. Outros exemplos de internautas da região tivemos de Catiguá e Elisiário, todos com a mesma finalidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local