MP Oficia Vigilância Sanitária Sobre Uso de EPIs Por Profissionais da Saúde

O Ministério Público de Catanduva, por meio de dois promotores Cynthia Casseb Nascimben Galli e André Luiz Nogueira da Cunha, oficiaram a Vigilância Sanitária de Catanduva para que informe “detalhadamente as providências que a Prefeitura deve adotar para regularizar a situação de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) que devem ser utilizados pelos profissionais da rede municipal de saúde”. Pelo despacho no inquérito civil sobre a falta de equipamentos de proteção, os promotores citam os relatórios apresentados pelo Conselho Municipal de Saúde (Um deles paralelo, feito pelo Conselheiro Fernando Veteri).

“A Vigilância Sanitária Municipal informou que os EPIs são fornecidos aos servidores, que tem número disponíveis nos estoques municipais, que são repostos semanalmente, que não há qualquer orientação para reutilização das máscaras e que os agentes comunitários de saúde estão recebendo máscaras em tecido, quando não estão em contato com pacientes, recebendo quando de atendimento aos pacientes ou quando saem a campo, as máscaras cirúrgicas, indicando, ainda, que os médicos, dentistas, enfermeiros e auxiliares recebem todos os equipamentos necessários para a proteção individual”, consta.

“Em relação ao relatório do Conselho Municipal de Saúde, conclui-se que, se havia problemas, muitos ocasionados, por certo, pela inesperada situação da pandemia, bem como pela escassez à época de equipamentos e insumos de saúde, tal situação encontra-se plenamente regularizada, pois o Conselho Municipal de Saúde, que demonstrou dedicação ímpar à causa pública e à saúde de Catanduva, vistoriando as 38 unidades de saúde do Município, conclui que os EPIs estão sendo fornecidos, de forma regular e não constatou qualquer orientação para que não fossem fornecidos ou que fossem economizados. Constatou que, anteriormente, à instauração do inquérito civil, muitos profissionais tiveram de comprar com recursos próprios alguns dos EPIs, e os utilizam ainda, até hoje, mas por opção pessoal, pois agora são fornecidos, bem como que houve falta de treinamento e que apenas os profissionais da linha de frente recebiam os equipamentos”, consta ainda no documento.

Os promotores ressaltam ainda: “Atualmente, a questão dos EPIs está corrigida, mas o Conselho constatou ainda na Unidade Armindo Mastrocola que os profissionais não estavam usando os EPIs, embora os tivessem recebido, que no CEM e no CAPS havia o uso indevido pelos servidores e que na Central de Ambulâncias e na Unidade Doutor José Pio N. de Sá, as máscaras não estavam sendo usadas pelos servidores. Tais irregularidades não denotam qualquer omissão ou falha do Município, mas questões gerenciais e organizacionais, administrativas enfim, que podem ser solucionadas pela Chefia da Unidade, devendo o Município ser instado a exigir a regularização da situação”.

A promotoria cita ainda que servidores reclamaram ao Conselho que não teriam recebido treinamento adequado, mas apenas instruções por escrito. “O que também não denota qualquer má fé ou culpa grave do Município, mas simplesmente uma correção administrativa, podendo a mesma Municipalidade ser instada a corrigir tal situação, providenciando o treinamento necessário aos servidores para o uso adequado dos EPIs ou para aprender corretamente os procedimentos técnicos necessários ao enfrentamento da pandemia”.

Karla Konda

Editora Chefe