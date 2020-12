MP Notifica Comitê da Covid-19 Sobre Descumprimento de Fase Vermelha

O Ministério Público de Catanduva, por meio da promotora Cynthia Casseb Nascimben Galli, notificou o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 sobre o descumprimento da administração em face do exigido pelo governo do Estado – todos os municípios paulistas regredirem para a fase vermelha do Plano São Paulo no período de 25 a 27 de dezembro e também de 01 a 03 de janeiro de 2021. O ofício foi encaminhado ontem a Secretaria Municipal de Saúde e dá prazo de 24 horas para que o Comitê responda se a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes teria agido de acordo com o parecer do grupo criado para analisar todas as questões que envolvem a prevenção e o combate à Covid-19.

“Por estas razões, requisito a Vossa Senhoria que, no prazo máximo de 24h, (a) informe se a Excelentíssima Prefeita Municipal de Catanduva, Marta Maria do Espírito Santo Lopes, aconselhou-se com este Comitê de Enfrentamento, bem como se solicitou parecer técnico para que não fossem seguidas as determinações estaduais contidas no Decreto estadual n. 65.415, de 23 de dezembro de 2020. Em caso negativo, esclareça se tem conhecimento se a Sra. Prefeita se valeu de qualquer outro estudo ou parecer técnico para se manter inerte (b), encaminhe o monitoramento do cenário epidemiológico local do novo Coronavírus, bem como que (c) esclareça se o Comitê planejou, organizou, coordenou e/ou controlou as medidas que levaram à negativa municipal ao cumprimento do Decreto estadual, esclareça e encaminhe a proposição, acompanhada de sua justificativa, remetida ao Secretário Municipal de Saúde, que resultou no não acatamento do Decreto estadual, e, por fim,(e ) esclareça se a decisão municipal de não seguir a determinação estadual vai ao encontro de todos os esforços empreendidos até o momento, além de, se possível, emitir um parecer no sentindo que entender devido, caso nenhum estudo tenha sido feito até o momento”, consta no ofício.

A promotora pede ainda que o mesmo comitê, no mesmo prazo, caso a prefeita não tenha sido aconselhada pelo comitê e, caso seja entendimento de que a decisão municipal não atende ao interesse público no enfrentamento do novo coronavírus, encaminhe parecer técnico recomendando a elaboração de decreto municipal seguindo as determinações do Estado para os dias 01, 02 e 03 de janeiro. Nos últimos dias, o Governo do Estado afirmou que iria notificar ao Ministério Público as cidades que descumpriram as regras da Fase Vermelha. Catanduva, Bauru, Olímpia e Socorro foram às cidades do interior paulista que optaram por não seguir a determinação do Governo Estadual.

De acordo com o Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, as cidades seriam notificadas ao Ministério Público e poderiam responder judicialmente. Ainda segundo Vinholi, das 645 prefeituras paulistas, mais de 620 delas estão seguindo o Plano SP.

O governo de São Paulo determinou no dia 22 de Dezembro medidas de endurecimento da quarentena contra a propagação da Covid-19, com o aumento nas restrições de funcionamento de bens e serviços em todo estado durante os dias que sucedem o Natal e o Réveillon. Apenas serviços essenciais como farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias, meios de transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô; e hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria poderão funcionar. Em Olímpia, cidade que também não alterou a abertura dos estabelecimentos, a Justiça determinou que a Fase Vermelha do Plano São Paulo seja colocada em prática.

A Prefeitura de Catanduva afirmou que o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 se reunirá hoje para encaminhar as respostas solicitadas à promotoria.

Karla Konda

Myllaynne Lima