MP Instaura Inquérito Para Apurar Doação de Área Para Instituição Religiosa

O Ministério Público de Catanduva instaurou inquérito civil para apurar doação de área pública para uma instituição religiosa da cidade.

A denúncia partiu de forma anônima e o promotor André Luís Nogueira da Cunha decidiu investigar.

Na portaria, cita leis municipais do ano de 1987, 1995 e 2000. Que permitiram a doação de duas áreas e uma permuta. “Sendo Prefeitos à época, o Excelentíssimo Senhor José Alfredo Luiz Jorge, o Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Santos e o Professor Felix Sahão Júnior, tendo o primeiro enviado o projeto de lei e assinado a Lei n. 2.338/1987, que doou a área, enquanto o segundo convalidou a doação, conferindo maior prazo para cumprimento da única obrigação prevista na legislação de doação: construir a própria sede, já o terceiro doou nova área para a entidade religiosa, pela Lei n. 148/2000, permitindo, ainda, que a entidade realizasse per­muta da área recebida com particular”, cita o promotor.

“Desse modo, de tudo quan­­­to foi exposto, visando preservar as situações consolidadas, aplicando o art. 180, inciso VII, da Constituição do Estado, considera-se possível manter as doações para igrejas e templos religiosos de áreas públicas em Catanduva, desde que tenha havido compensação ao Poder Público, estabelecida em legislação municipal quando da doação, e que tais situações sejam anteriores a dezembro de 2004”, informa também na portaria.

Ainda conforme o documento, caso a legislação municipal não tenha previsto qualquer compensação pela doação da área, estaria inconstitucional e, portanto, a doação será também inconstitucional e ilegal.

“Assim, a despeito da possível revogação da legislação municipal, instaura-se este inquérito civil para apurar a presença de situação consolidada até dezembro de 2004, com compensação ao Poder Executivo Municipal, bem como para apurar a presença de dispositivo na legislação de doação que preveja a colaboração de interesse público, hipóteses autorizadoras da doação. Serão investigados a entidade donatária, o Município de Catanduva e os Prefeitos que enviaram os projetos de lei e realizaram a doação”, cita na instauração do inquérito.

