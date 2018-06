MP Instaura Inquérito Para Apurar Demora em Conserto de Caminhão dos Bombeiros

O Ministério Público (MP) instaurou in­qué­­rito civil para in­vestigar a demora no conserto de um veículo do Corpo de Bombeiros de Catanduva. A investigação foi iniciada no começo do mês com base em representação do professor Antônio Flávio de Fázio.

Ao decidir instaurar o in­quérito, o promotor Yves Ata­hualpa Pinto relatou que o assunto chegou à promotoria por meio da denúncia do pro­fessor que teria sido recebida na Secretaria do Ministério Público de Catanduva em 10 de abril.

Ao MP, a denúncia teria re­a­tado que o prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) abriu processo licitatório em 2017, o Pregão Presencial n.º 249/2017, para contratar a em­­presa que faria o serviço de retifica de motor do veícu­lo do Corpo de Bombeiros. A empresa que venceu o certa­me receberia R$ 24.670,00 pelo contrato que teria sido assinado em setembro do ano passado.

“Aduz que passados no­venta dias, precisamente em 05/01/2018, o Sr. Prefeito de Catanduva emitiu duas notas de empenho para tal conserto, sendo elas: i) empenho 378, no valor de R$ 18.170,00 (dezoito mil cento e setenta reais) e ii) empenho 379 no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Con­tu­do, sustenta o denunciante que o caminhão está parado há mais de um ano ‘por inoperância do Poder Público, exclusivamente do Sr. Afonso Macchione Neto por omissão até a presente data não cum­pre com sua obrigação como Administrador Público’, vez que segundo o item XI , 11.4 do edital a empresa ganhadora teria o prazo máximo para exe­cução do serviço de 30 (trinta) dias, o que não acon­teceu”, relatou o representante do Ministério Público.

Questionado pela reporta­gem de O Regional, o prefeito informou que o caminhão já teria sido entregue e inclusive participado do desfile come­morativo ao centenário da ci­da­de. “O caminhão está pron­to para uso e os empenhos foram pagos em 17 de maio, após a entrega do veículo. A Nota Fiscal é de abril de 2018. Inclusive, o caminhão participou do desfile come­morativo ao Centenário de Catanduva, em 14 de abril”, afirmou o Governo que poder recorrer da instauração do inquérito.

Nathalia Silva

Da Reportagem Local