MP Ajuíza Ação Civil Para Retomar Horários de Ônibus Intermunicipais

O Ministério Público de Catanduva ajuizou Ação Civil Pública na área de Defesa do Consumidor visando a retomada de horários de linhas intermunicipais de acordo com o determinado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Conforme a inicial da ação, empresa de transporte que faz o itinerário de Catanduva a Tabapuã, passando por Catiguá, reduziu de 11 horários em dias de semana para cinco, com saída de Catanduva. Ainda conforme a promotoria, a autorização da Artesp era de redução de 1/3 de todas as linhas. “Desse modo, conclui-se que a empresa está descumprindo a regulamentação da ARTESP, diminuindo em número muito maior do que o admitido, ultrapassando o limite de 1/3 de diminuição, ocasionando graves prejuízos à população que ainda precisa se locomover entre Catanduva, Catiguá e Tabapuã, sobretudo as pessoas que trabalham nas atividades essenciais”, afirmou o promotor André Luiz Nogueira da Cunha.

O representante do MP cita ainda que a empresa não atende os telefonemas e não tem site ou outro meio de contato para reclamações, solução de dúvidas ou email aos usuários. “Infringindo, pois, o direito de informação e transparência. Caso a empresa fosse alcançável, talvez nem mesmo seria necessária esta ação, pois bastaria que a empresa fornecesse canais de comunicação com os seus usuários e consumidores. Assim, a par de buscar garantir o cumprimento das determinações da ARTESP, evitando prejudicar mais ainda os consumidores, esta ação também busca a regularização da falta de transparência e informação da empresa”, informa.

Na ação, que foi distribuída para 1ª Vara Cível, o promotor pede a procedência, condenando a empresa com obrigações como o restabelecimento de horários e linhas para alcançar o cumprimento do comunicado da Artesp, mantendo os horários: “de Tabapuã a Catanduva de 2ª a 6ª feiras: 7 horários, Sábados: 6 horários, Domingos e feriados: 3 horários, De Catanduva para Tabapuã: 2ª a 6ª feiras: 8 horários, Sábados: 8 horários Domingos e feriados: tem de manter 3 horários;”, cita. Pede ainda que a empresa deve disponibilizar linha telefônica com atendente, bem como deve disponibilizar e-mail e página na internet com informações básicas, como horários, endereço, local para reclamações e perguntas. “Fica requerido o estabelecimento de multa diária pelo descumprimento de cada uma das obrigações de R$ 100 mil”.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook