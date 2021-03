Movimento Pró-Leitos: Prefeituras e Consirc se Reúnem em Busca de Abertura de Novos Leitos

Criado por meio da prefeitura de Catanduva, o Movimento Pró-Leito, realizou uma reunião entre os municípios que possuem estruturas hospitalares e o Consorcio de Saúde da Região de Catanduva (Consirc) em busca de garantir a oferta de mais leitos de UTI e enfermaria aos pacientes da Covid-19.

Estiveram presentes representantes dos municípios de Santa Adélia, Itajobi, Urupês, Tabapuã.

A ideia inicial é organizar uma estrutura custeada pelos municípios por meio do Consirc, com despesas divididas entre as cidades que serão beneficiadas.

Fato semelhante foi realizado no ano passado, com a aquisição de leitos pelo Consirc em Novo Horizonte.

De acordo com Viviane Palma, diretora do Consirc, as cidades que oferecem leitos terão as despesas pagas em forma de rateio de todos os outros municípios participantes dessa ação.

Para colocar em prática, um grupo técnico com representantes dos municípios foi criado, esse grupo fará a avaliação do que pode ser implantado. “Vamos levantar o que cada município pode oferecer, temos de analisar materiais, equipamentos, insumos, e o que nenhum município puder viabilizar, o consórcio fará. O Consirc, por ser um instrumento legal pode proporcionar que os municípios rateiem os custos para que possamos oferecer leitos”, afirmou.

O prefeito de Urupês, Bica, considerou importante a reunião realizada. “Eu acho que essa reunião tem uma importância muito grande. As cidades que hoje tem possibilidade de fornecer leitos, para aumentar a capacidade de internação. Essa reunião esclarece para que a gente caminhe para amenizar o que estamos passando hoje. Nosso hospital é uma Santa Casa, mas temos uma parceria, que mantemos o hospital com ajuda da iniciativa privada, fizemos uma ala Covid, com ajuda dos empresários. Urupês está estendendo também essa ajuda para a região, porque é época de união, para salvar vidas. Estamos passando por um período muito crítico, que desde o começo da pandemia, tínhamos oito pessoas internadas. Hoje temos 12 pessoas internadas, cinco em UTI. O cenário mudou e nos assusta. Por isso, estamos lutando para amenizar”.

Silvio Sartorelli, de Tabapuã, “Na minha opinião, a união dos municípios e o consórcio que dá uma abertura, que nem o hospital de Tabapuã que é uma associação, para ajudar a desafogar e liberar leitos de UTI, é uma reunião muito válida que vai ajudar muitos municípios”.

“É muito importante, fiquei bastante feliz com o resultado e propostas para o bem comum. Tratar isso como uma regional de saúde, enfrentar esse problema neste momento, temos uma estrutura muito boa na região e organizar essa estrutura, vai ajudar muito no tratamento de todos os munícipes dos 19 municípios”, falou o médico Luis Fernando Colla. “Não podemos esperar. A situação se agrava muito rápido. Vivenciamos o drama de pacientes que esperam por leito. Diante disso, vamos organizar a região, criar estratégias viáveis para acolhimento”, ressalta o Prefeito Padre Osvaldo.

Karla Konda

Editora Chefe