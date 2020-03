Movimento ‘Nas Ruas’ É Cancelado a Pedido do Presidente da República

Manifestações que aconteceriam hoje (15) em todo Brasil e também em Catanduva, no centro da cidade, foram canceladas devido o pedido do presidente Jair Bolsonaro, o movimento ‘Nas Ruas’ foi suspenso devido a situação do novo vírus, o Covid 19. A convocação dos atos é em favor do governo. O pedido valeu para todo o Brasil. o organizador de um dos movimentos em Catanduva, Joao Cesar Moraes, lançou um vídeo em sua rede social para confirmar e explicar o cancelamento da manifestação. “Foi uma decisão bem difícil, pois estávamos esperando algum tempo para fazer este ato, mas devido ao respeito a saúde das pessoas e por conta que de que todo Brasil cancelou, em respeito ao governo que está com a preocupado com os cidadãos”. Ele ainda pede que as pessoas reflitam sobre o caso citando a Itália que passa por uma situação difícil devido o vírus, ainda pede as preocupação na higiene e medidas e finaliza lembrando que com o surto de dengue Catanduva sofreu muito não tendo leitos e pedem a população de Catanduva tomarem as medidas como uma força-tarefa.

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou que estão mudando a forma da manifestação. “No dia 15, estaremos online mostrando todo nosso apoio ao governo Bolsonaro e republicando as mensagens da população”, afirmou. “O momento agora é de união e responsabilidade”, disse, em nota, Marcos Bellizia, um dos coordenadores do grupo. Não há previsão de nova data.

Outro grupo de catanduvenses também planejava a realização de manifestação em favor do governo, mas decidiu seguir as orientações do presidente da república. O ato tinha como objetivos apoiar o governo de Bolsonaro e pressionar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) a aprovar reformas econômicas. Os cancelamentos acontecem após Bolsonaro sugerir, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que os atos fossem adiados ou suspensos. “O que devemos fazer agora é evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas, porque os hospitais não dariam vazão. Se o governo não tomar nenhuma medida, o sistema não suporta. Como presidente da República, tenho que tomar uma posição. O movimento não é meu, é espontâneo e popular. Uma das ideias: adiar, suspender. E daqui a um dois meses, se faça. Já foi dado um tremendo recado para o parlamento, sobre a questão das emendas de relatores” — afirmou Bolsonaro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local