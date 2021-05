Ministério Público Pede Anulação da Licitação Das Apostilas da Rede Municipal de Catanduva

O promotor Dr. André Luiz da Cunha ao tomar conhecimento desta licitação em matéria publicada no jornal O Regional, na coluna (peneira fina 25/04), de ofício, pediu à secretaria de educação , melhores detalhes ,como fornecimento de qualificação valores dos livros didáticos, quantidade e assim por diante.

Acrescenta-se que neste meio tempo, o professor De Fázio fez uma representação sobre os valores para a promotoria apurar. Segundo ainda o promotor: “Não consta orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, pois o valor está genérico e só pelo livro, de forma genérica, sem especificar o valor de cada serviço previsto, de cada livro previsto, de cada material previsto. É dizer, o Município pretende adquirir um serviço, mas, na prática, está contratando um serviço de fornecimento de livros, que estão especificados parcialmente, enquanto os demais serviços não estão especificados, constando seus valores unitários”.

Dada a oportunidade ao Município, pelo ofício enviado, não houve esclarecimentos concretos sobre os valores. Além disso, por conta do art. 40, §2º, II e do art. 43, IV, ambos da Lei de Licitações, que administração estimará os custos da contratação que pretende firmar pelo orçamento prévio e pela própria informação do Município, o orçamento prévio aqui constante não está composto de todos os serviços a serem contratados, com seus preços unitários e, o pior, não há qualquer pesquisa prévia que justifique, ou pelo menos não foi enviada ao Ministério Público, quando requisitado, os valores encontrados. De onde saíram os valores da estimativa, se em pesquisa na internet, os preços obtidos para livros de maternal e berçário apresentam-se mais em conta e os valores, conforme consta na representação, pagos pelo Município no passado eram bem menores. O Município precisa explicar tudo isso e não o fez, acreditando-se que esteja assim agindo por inexperiência, talvez, sem má fé, o que enseja o ajuizamento desta ação para buscar a nulidade do procedimento licitatório ou a obrigação de não fazer, justamente suspendendo-se o certame, para as correções necessárias”. A ação civil de fazer ou não fazer instaurada pelo promotor dr, André Cunha tramita na 2ª.Vara Cívil, com pedido de multa diária fixada em R$ 100 mil reais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local