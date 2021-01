Ministério Público Oficia Presidente da Câmara Sobre Contratações

O Ministério Público de Catanduva enviou ofício ao presidente da Câmara de Catanduva, Gleison Begalli, solicitando respostas sobre contratações dos cargos comissionados questionados em Ação Direta de Inconstitucionalidade. O documento foi direcionado ao Chefe da Casa de Leis no último dia 19, um dia antes das nomeações de parte dos assessores.

De acordo com o promotor, André Luiz Nogueira da Cunha, dependendo das respostas apresentadas deve verificar se moverá uma Ação de Improbidade Administrativa contra Câmara ou vereadores.

No documento, o promotor solicita que a Câmara envie o nome completo e qualificação dos vereadores, inclusive com endereço residencial, whatsapp e e-mail, pessoal e funcional, para que possam ser incluídos em inquérito civil já instaurado e certidão atestando se houve ou não nomeação e provimento dos cargos de Assessor Jurídico ( 2), Assessor Legislativo de Informática (2), Assessor Parlamentar (26), Coordenador de Informática (1), e Secretário para Assuntos Jurídicos (1) e, por fim, certidão constando se para suprir a ausência das referidas nomeações foram contratadas pessoas físicas ou jurídicas, temporariamente ou por contrato administrativo, com ou sem prévia licitação. “avaliarei a improbidade dos Vereadores, boa fé porque foram orientados pelo Advogado do processo e se a ação será contra a Câmara ou contra a Câmara e os Vereadores”, afirmou o promotor.

Ainda segundo o promotor, duas reuniões foram realizadas com o presidente da Câmara, uma informal, durante o período de recesso do Fórum e outra em forma de audiência.

Na última, o promotor afirmou ter explicado que “Tinha determinação do Conselho Superior do MP para exigir o cumprimento e que não tem efeito suspensivo em Recurso Extraordinário, que é o Recurso que entraram. Disse que o próprio Tribunal de Contas já havia mandado tomar providências pelo número de cargos em comissão. E, disse que assim que viesse a resposta, verificaria o que fazer, se processar os Vereadores por improbidade ou apenas a Câmara para dispensar. Verificar a improbidade para aferir a má fé e o dolo. O MP é justo e age dentro da lei”.

Karla Konda

Editora Chefe