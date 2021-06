Ministério Público Envia Oficio Para Câmara Municipal Sobre Omissão do Prefeito

A promotoria de justiça de Catanduva, através Dr. André Luiz Nogueira da Cunha enviou um ofício para Câmara municipal de Catanduva sobre a ação civil pública condenatória por improbidade administrativa do atual prefeito de Catanduva Padre Osvaldo Oliveira Rosa na omissão no atendimento das Recomendações do Comitê de Enfrentamento à Covid 19, em 22 de março e em 8 de junho, ambas do corrente ano, que indicavam a necessidade sanitária de lockdown, infringindo o princípio da moralidade e os deveres de honestidade e lealdade para com o Município e sua população.

O oficio endereçado ao presidente da câmara relata que é alarmante e que motivou o ajuizamento do pedido, já que, por duas vezes, o Comitê de Enfrentamento, técnico e científico, formado pela Secretária de Saúde e profissionais médicos e da área da Saúde da nossa cidade, recomendou o lockdown, em 22 de março e agora, no último dia 8 de junho.

O promotor explana todo o número de óbitos do ano passado desde começo da pandemia e o número de óbitos em quatro meses de governo do atual prefeito sendo que neste dobrou em relação ao número do ano passado.

O documento termina citando “Assim, serve o presente para dar ciência da inicial e solicitar dessa Digna Presidência e de todos os demais Nobres e Excelentíssimos e Excelentíssimas Senhores e Senhoras Vereadores e Vereadores que avaliem se não houve o cometimento de algum crime de responsabilidade, por infringência do art. 73, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo37, caput, da Constituição da República, e artigo 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, bem como o artigo 196, da Constituição Federal.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local