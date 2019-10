Ministério Público Abre Investigação Sobre Compras Sem Licitação

A promotoria de patrimonio público abriu inquérito civil para investigar a realização de compras feitas sem licitação em 2016. A apuração se refere a peças e serviços para a manutenção de veículos da frota da Prefeitura de Catanduva.

O promotor André Luis Nogueira da Cunha incluiu, a principio, apenas o municipio como investigado, mas leva em consideração apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado, da prestação de contas de 2016, que foram julgadas desfavoráveis. “A Prefeitura de Catanduva teria empenhado o montante de R$ 809.206,15 em materiais e serviços de manutenção de veículos, dispensando incorretamente, e sem qualquer formalidade, a licitação, conforme conclusão da Zelosa Auditoria do Egrégio Tribunal de Contas, o que pode constituir improbidade administrativa, na modalidade do artigo 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa. Não se conhece, ainda, a responsabilidade direta do ex-Prefeito (Geraldo Vinholi), nem de qualquer servidor público específico, sendo de rigor, portanto, incluir como investigado, por ora, apenas o Município de Catanduva”, consta na portaria.

Para administração, o promotor solicitou a certificação se para cada uma das aquisições de peças e serviços foi realizado processo administrativo prévio de dispensa ou inexibilidade, solicitando cópias dos procedimentos que existirem e esclarecendo o motivo de não ter sido realizada a licitação para os que não existirem. Além de apontamento dos funcionários encarregados e incumbidos de tais compras de peças e serviços, os encarregados de realizar o processo de dispensa, pesquisas de orlamentos, dentre outros.

Karla Konda

Editora Chefe