Ministério da Saúde Destina R$ 120 Mil Por Ações de Combate ao Sarampo

Catanduva foi contemplada com R$ 120 mil do Ministério da Saúde por executar ações contra o sarampo no âmbito da atenção primária e da Vigilância à Saúde. O município acaba de conquistar a segunda metade da verba – R$ 60 mil – que estava condicionada aos resultados de cobertura vacinal.

A primeira parcela foi repassada à municipalidade na ocasião do anúncio do incentivo federal, em outubro. A bonificação foi lançada como forma de apoiar medidas de controle da doença, visando à interrupção da transmissão de casos de sarampo.

De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, Catanduva alcançou 113,17% de imunização em crianças de 1 ano, percentual bem acima da média estipulada que era de 95% do público-alvo.

A estimativa é de que 1.350 crianças da cidade receberam doses vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola. “Essa gratificação financeira é resultado de esforços das equipes de saúde que se organizaram, fizeram a busca ativa casa a casa e imunizaram as crianças, uma a uma”, ressalta Daniela Belucci, diretora de Vigilância em Saúde. Além disso, a Secretaria de Saúde também atendeu ao Ministério com registro de dados referentes ao seu estoque de vacinas de poliomielite, tríplice e pentavalente.

A iniciativa federal, em caráter excepcional e com recursos do Fundo Nacional de Saúde, resultou em investimento de R$ 206 milhões para estados e municípios, onde há maior necessidade frente ao avanço da doença. Para cada localidade, os valores foram estimados levando em conta o tamanho da população.

Em 2019, Catanduva confirmou cinco casos de sarampo. No período, não houve mortes provocadas pela doença na cidade.

Karla Konda

Editora Chefe