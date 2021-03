Ministério da Saúde Autoriza Repasse de R$ 624 Mil Para Leitos de UTI em Catanduva

O Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 624 mil mensais para o custeio de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para o atendimento de pacientes com a Covid-19 para o Hospital Emílio Carlos, que atende pelo Sistema Único de Saúde. A portaria, assinada pelo ministro Eduardo Pazuello, traz a lista de todos os hospitais que receberão montante de R$ 188.208.000,00 mensais no total e foi publicada no último dia 11, no Diário Oficial da União.

Em Catanduva, o recurso deve ser utilizado para o custeio de 13 leitos de UTI no Emílio Carlos. “Autoriza leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado aos Estados e Municípios. O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, do montante estabelecido no art. 2º, aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, em parcelas mensais, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde”, consta na portaria.

Recentemente, a Fundação Padre Albino anunciou a criação de mais 15 novos leitos de UTI no Emilio Carlos.

“A abertura dos novos leitos só será possível porque a Fundação Padre Albino, com recursos próprios, de aproximadamente R$ 2,5 milhões adquiriu 15 respiradores, 15 monitores, dois eletrocardiogramas, um monitor de transporte, dentre outras necessidades”, informou o presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Donizeti Lopes. O presidente acrescentou que o Governo do Estado irá colaborar custeando as diárias dos novos leitos.

Karla Konda

Editora Chefe