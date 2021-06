Ministério da Justiça Abre Consulta Para Classificação de Idades em TV, Cinema e Apps

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ-SP) iniciou uma consulta pública na semana passada para discutir a classificação etária de conteúdos exibidos em programas de TV, filmes, videogames e interpretação (RPG) e aplicativos móveis.

O processo de classificação de conteúdo é uma ferramenta utilizada pelo MJ-SP para informar as famílias sobre a faixa etária designada para cada obra audiovisual. Por meio de consultas públicas realizadas antes de 30 de julho, os pais e responsáveis podem trabalhar juntos para formular e atualizar as leis que regulamentam os procedimentos de análise de produtos de mídia.

Os interessados em participar da consulta podem enviar sugestões, contribuições e críticas ao programa por meio do preenchimento do formulário disponível no site do Ministério. O ministério da justiça SP divide as produções audiovisuais em seis categorias livre, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos e 18 anos.

