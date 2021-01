Meio Ambiente e Legislativo se Reúnem Para Discutir Projeto, Principalmente da Limpeza

Na manhã de ontem (25) foi realizada uma reunião na Câmara de Vereadores de Catanduva junto aos técnicos do meio ambiente da Prefeitura para viabilizar projetos e traçar um raio-X de projetos e programas a serem viabilizados.

Pela prefeitura estiveram presentes, Rodrigo de Souza (Diretor de Agricultura e Abastecimento), Júlia Wayego (Secretária de Meio Ambiente) e Juliana D`adda (Diretora de Meio Ambiente) e pela Câmara estavam, o presidente Gleison Begalli, o vice-presidente César Patrick e os vereadores Nelson Tozo, Alexandre Martin (Bellê) e Taise Braz, além de assessores parlamentares.

O presidente da câmara municipal de Catanduva, Gleison Begalli destacou a necessidade de se colocar em prática a lei que introduziu o IPTU Verde, Adoção de Praça e Frente Cidadã. “Vamos ter um campo de comunicação constante e dinâmico para que vários projetos e indicações beneficiem a cidade junto ao setor”, pontuou.

O Diretor de Agricultura e Abastecimento, Rodrigo de Souza, destacou inúmeros trabalhos já executados pelo setor, porém disse que aguarda a contratação de pessoas através de um novo programa, parecido com o Frente Cidadã, para fazer a roçagem e limpeza da cidade.

“Para se ter uma ideia, Catanduva tem hoje 316 praças que precisam de manutenção e estamos trabalhando intensamente, mas com um pessoal reduzido”, enfatizou Rodrigo.

O projeto de limpeza está sendo feito no sentido Bairro – Centro e foi apresentado um mapa de toda a cidade. Para o próximo mês será dado início a revitalização da Rua Brasil, programa este que vem de acordo com solicitação dos comerciantes da cidade.

Os vereadores Mauricio Ferreira, Alan Figueiredo, Carlos Alexandre ‘Gordo’ e Ivan Bernardi foram representados por seus assessores parlamentares.

Ariane Pio

Da Reportagem Local