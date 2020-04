Medida Provisória Flexibiliza Calendário Para Educação Básica e Ensino Superior

A Medida Provisória 934/2020, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro e publicada ontem no Diário Oficial da União, flexibiliza o calendário escolar para a Educação Básica e Ensino Superior. Por meio da medida, as instituições de ensino de todo o país poderão distribuir a carga horária em um período diferente aos 200 dias letivos que são previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A situação é excepcional e terá vigor enquanto durar a situação de emergência de saúde pública, motivada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Conforme a MP, para educação básica, ficam dispensados os 200 dias de aulas, porém, desde que sejam cumpridas às 800 horas/aulas nos ensinos fundamental e médio, na forma que as instituições, governos estaduais e municipais entenderem ser melhor.

De acordo com a Dirigente Regional de Ensino de Catanduva, Luciana Bianchini Lopes Pereira, as medidas assinadas pelo Governo Federal estão de acordo com as deliberações do Governo do Estado.

Ainda segundo ela, vídeo conferências foram realizadas pelo Conselho Estadual de Educação em busca de adequar o novo calendário. “Estamos aguardando, portanto, as definições e orientações da Secretaria Estadual de Educação. Como isso será proposto para o Estado de São Paulo”, afirmou.

Para rede Municipal de Ensino também não foi publicado ainda resoluções a respeito de como fica o calendário neste ano.

Ainda na Medida Provisória, as instituições de educação superior poderão antecipar a conclusão do curso dos estudantes que tiverem cumprido 75% do internato em Medicina. Para Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, no caso dos alunos que já passaram por 75% do estágio curricular obrigatório. O internato é praticado nos últimos dois anos de curso; o estágio curricular obrigatório, no último.

E complementa ainda que as normas para essa adequação no calendário ficará a critério dos sistemas de ensino.

