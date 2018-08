Médicos das Unidades de Saúde Poderão Ter Jornada Reduzida

Médicos das unidades de saúde de Catanduva poderão ter jornada de trabalho reduzida. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde que estuda uma forma para que isso ocorra. A redução das horas trabalhadas será para os especialistas que atuam no regime estatutário e, com a implantação do relógio de ponto, deverão cumprir a carga horária estabelecida.

Uma reunião foi realizada ontem entre os médicos e a administração municipal. A ideia inicial é reduzir de 20 horas semanais para 10 hora e para isso, vai ser preciso a elaboração de um projeto de lei.

Em resposta a questionamentos de O Regional, a prefeitura confirmou a informação da reunião e da possibilidade de readequar os horários dos médicos estatutários. Ao todo fazem parte do quadro efetivo de funcionários cerca de 40 médicos. Segundo a administração a reunião foi realizada para comunicar a necessidade do registro de ponto biométrico “ como medida de organização da rede de saúde e transparência da gestão pública. De forma a garantir o efetivo atendimento à população”. Porém, os profissionais reivindicaram a redução da carga horária. “Para que a remuneração prevista, cerca de R$ 2,2 mil para 20 horas semanais fique compatível com o ganho de mercado atual para a mesma jornada”, informa por meio da assessoria.

Ainda conforme a assessoria, a Secretaria irá estudar a possibilidade. “A demanda pareceu viável, mas ainda dependerá de estudos técnicos pela equipe do setor”.

A redução da carga horária será específica para os médicos efetivos da Secretaria de Saúde e não faz parte dos horários dos profissionais contratados pela co-gestora de Saúde, hoje o Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi.

Desde anos anteriores o governo de Catanduva tem enfrentado dificuldades para a contratação de médicos no regime efetivo, com baixo ou quase nenhum interessado nos concursos públicos realizados por conta dos salários e dos horários estabelecidos. Foi por conta do desinteresse dos especialistas, que a prefeitura iniciou o trabalho com as organizações sociais, pagando pelo serviço de co-gestoras.

Karla Konda

Editora Chefe