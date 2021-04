MDB de Catanduva Apoia Ação da Câmara Municipal Sobre Recurso Orçamentário

O Movimento Democrático Brasileiro de Catanduva (MDB/Catanduva) procurou O Regional para divulgar seu total apoio à relevante ação da Câmara Municipal de Catanduva que, por ato de seu presidente – Gleison Begalli Rocha sinalizou para a Prefeitura de Catanduva que o poder legislativo necessita de um volume menor de recursos orçamentários para cobrir seus gastos existentes na peça orçamentária para 2022.

Na prática, esta sinalização é um grande passo para que os atuais legisladores m um legado de austeridade e responsabilidade com os recursos públicos, na a em que os nobres edis devem votar projetos com a efetiva adequação o) de valores na Lei Orçamentária Anual (LOA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e no Plano Plurianual (PPA), este último, para 4 anos

Segundo o advogado, Fábio Rinaldi Manzano essa iniciativa dá inicio à resolução de um problema que se arrasta há anos, contrariando reiteradas orientações do Tribunal de Contas que se baseia no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Contabilidade Pública, tema esse que há tempos é amplamente discutido pelo MDB/Catanduva Na moção o MDB/Catanduva destaca que a maturidade democrática dos vereadores que apoiaram esta relevante iniciativa, tendo em vista que fizeram a venerável escolha por abrir mão da temerosa prática em que o legislativo “determina onde deve ser utilizado o dinheiro objeto das devoluções, muitas vezes contrariando o interesse público e privilegiando currais eleitorais. “Por outro lado, esperamos que com essa iniciativa, a poder legislativo catanduvense fiscalize ainda com mais afinco os compromissos e gastos realizados pelo poder executivo, coibindo de forma veemente qualquer tipo de descumprimento de compromissos ou endividamento da máquina publica municipal.”

Para se ter uma ideia, o orçamento é de R$ 13 milhões que foram disponibilizados e serão disponibilizados ainda este ano pela Prefeitura para Câmara dos Vereadores, sinalizaram que para 2022 precisarão de menos de R$10 milhões, segundo Rinaldi será uma economia orçamentária de mais de R$ 3.600 milhões.

Isso significa que já em janeiro de 2022, o prefeito e seus assessores terão esse montante disponível para ser aplicados em áreas que realmente precisam como mais em saúde educação assistência Social segurança pública geração de emprego geração de renda e emprego. Agora que a Câmara sinalizou o oficio vai até prefeitura que elabora o projeto de lei orçamentaria e manda para Câmara Municipal para ser aprovada pela própria.

Ariane Pio

Da Reportagem Local